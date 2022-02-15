Названа сумма потерь Украины от шумихи вокруг «вторжения»

«Люди должны понимать, что это стоит сейчас стране 2-3 млрд долларов каждый месяц. Мы не можем брать в долг на иностранных рынках, потому что бешеные ставки. Мы каждый день считаем потери экономики», – сказал он в эфире украинского канала «1+1».