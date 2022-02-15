Названа сумма потерь Украины от шумихи вокруг «вторжения»

Украина ежемесячно теряет 2-3 млрд долларов от информационной кампании на тему возможного «вторжения» России, заявил глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Люди должны понимать, что это стоит сейчас стране 2-3 млрд долларов каждый месяц. Мы не можем брать в долг на иностранных рынках, потому что бешеные ставки. Мы каждый день считаем потери экономики», – сказал он в эфире украинского канала «1+1».
По его словам, ситуацию усугубляет и решение о переносе посольств ряда западных стран из Киева во Львов.
«Они должны понимать: когда кто-то решает передвинуть посольство во Львов, такая новость будет стоить экономике Украины несколько сотен миллионов долларов», – пожаловался депутат.
Напомним, СМИ сообщали, что посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов. США своими заявлениями и действиями, направленными на попытки создать впечатление, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, спровоцировали на Украине панику. В результате с Украины вывели 12,5 млрд долларов, она оказалась на грани финансового коллапса, началось сворачивание авиасообщения с Украиной, украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают территорию страны чартерными рейсами.