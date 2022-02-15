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20 минут назад

Названа сумма потерь Украины от шумихи вокруг «возможного вторжения»

Деловая газета "Взгляд"

Украина ежемесячно теряет 2-3 млрд долларов от информационной кампании на тему возможного «вторжения» России, заявил глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Названа сумма потерь Украины от шумихи вокруг «вторжения»
Фото: ReutersReuters

«Люди должны понимать, что это стоит сейчас стране 2-3 млрд долларов каждый месяц. Мы не можем брать в долг на иностранных рынках, потому что бешеные ставки. Мы каждый день считаем потери экономики», – сказал он в эфире украинского канала «1+1».

По его словам, ситуацию усугубляет и решение о переносе посольств ряда западных стран из Киева во Львов.

«Они должны понимать: когда кто-то решает передвинуть посольство во Львов, такая новость будет стоить экономике Украины несколько сотен миллионов долларов», – пожаловался депутат.

Напомним, СМИ сообщали, что посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов. США своими заявлениями и действиями, направленными на попытки создать впечатление, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, спровоцировали на Украине панику. В результате с Украины вывели 12,5 млрд долларов, она оказалась на грани финансового коллапса, началось сворачивание авиасообщения с Украиной, украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают территорию страны чартерными рейсами.

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