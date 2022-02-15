Покинувший Украину Ахметов вернется в страну после слов Зеленского

Бизнесмен Ринат Ахметов (первое место в списке богатейших украинцев по версии Forbes) 16 февраля будет находиться в Мариуполе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на его пресс-секретаря Анну Терехову.

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Западные СМИ ранее назвали 16 февраля днем начала военного конфликта на Украине. Неназванный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.

На фоне этого появились новости об отъезде украинских олигархов и депутатов из страны.

13 февраля «Украинская правда» написала со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что чартерный самолет Ахметова покинул Украину и направился в Цюрих. Собеседники газеты утверждали, что Ахметов уехал из страны еще 30 января.

Вечером 14 февраля президент Владимир Зеленский обратился к покинувшим Украину бизнесменам и политикам и призвал их вернуться «к своим людям и своей стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние».

«Сегодня каждый проходит тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут, для кого Украина действительно Родина, а для кого - просто площадка для денег», - заявил он.

Президент Украины назвал приговором для олигархов их срочный отъезд из страны на фоне угрозы российской агрессии.

«Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали», — сказал он.