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46 минут назад

Богатейший олигарх Украины приедет в Мариуполь после угроз Зеленского

Мария Иванова

Бизнесмен Ринат Ахметов (первое место в списке богатейших украинцев по версии Forbes) 16 февраля будет находиться в Мариуполе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на его пресс-секретаря Анну Терехову.

Покинувший Украину Ахметов вернется в страну после слов Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Западные СМИ ранее назвали 16 февраля днем начала военного конфликта на Украине. Неназванный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.

На фоне этого появились новости об отъезде украинских олигархов и депутатов из страны.

13 февраля «Украинская правда» написала со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что чартерный самолет Ахметова покинул Украину и направился в Цюрих. Собеседники газеты утверждали, что Ахметов уехал из страны еще 30 января.

Вечером 14 февраля президент Владимир Зеленский обратился к покинувшим Украину бизнесменам и политикам и призвал их вернуться «к своим людям и своей стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние».

«Сегодня каждый проходит тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут, для кого Украина действительно Родина, а для кого - просто площадка для денег», - заявил он.

Президент Украины назвал приговором для олигархов их срочный отъезд из страны на фоне угрозы российской агрессии.

«Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали», — сказал он.

Также Зеленский сообщил, что 16 февраля станет государственным праздником - Днем единения Украины.

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