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35 минут назад

Запад прокомментировал возможные санкции против России

Елена Прошина

Страны Запада прокомментировали возможные антироссийские санкции и сообщили, каких сфер они могут коснуться, пишут «Известия».

Запад прокомментировал возможные санкции против России
Фото: РамблерРамблер

Ограничения могут затронуть работу российских посольств и экспорт оружия.

«Сейчас мы не можем ничего предварительно представить, но ничто не исключено. Мы продолжаем тесно консультироваться с европейскими коллегами о серьезных последствиях для России, если она продолжит вторжение на Украину», — ответил представитель Госдепартамента США.

Источник издания в Европарламенте заявил, что ограничения будут направлены против основных экономических секторов РФ — энергетики, химической промышленности и электроники. Как считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Запад слишком надеется на санкции, которые только провоцируют конфликт на Украине.

«Санкции не будут иметь то значение, на которое они рассчитывают. За эти годы Россия уже научилась преодолевать ограничительные меры», — отметил сенатор.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщал, что американское внешнеполитическое ведомство подняло вопрос о его выдворении, если Москва не выдаст визы охранникам посла США в Москве. В посольстве РФ в США не предоставили комментарий по поводу возможности понижения уровня дипломатического присутствия в Москве и Вашингтоне в связи с возможными санкциями.

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