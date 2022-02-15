Запад прокомментировал возможные санкции против России

Страны Запада прокомментировали возможные антироссийские санкции и сообщили, каких сфер они могут коснуться, пишут «Известия».

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Ограничения могут затронуть работу российских посольств и экспорт оружия.

«Сейчас мы не можем ничего предварительно представить, но ничто не исключено. Мы продолжаем тесно консультироваться с европейскими коллегами о серьезных последствиях для России, если она продолжит вторжение на Украину», — ответил представитель Госдепартамента США.

Источник издания в Европарламенте заявил, что ограничения будут направлены против основных экономических секторов РФ — энергетики, химической промышленности и электроники. Как считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Запад слишком надеется на санкции, которые только провоцируют конфликт на Украине.

«Санкции не будут иметь то значение, на которое они рассчитывают. За эти годы Россия уже научилась преодолевать ограничительные меры», — отметил сенатор.