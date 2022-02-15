Байден отказался посещать Украину

Американский президент Джо Байден в настоящее время не имеет планов наносить визит на Украину, несмотря на приглашение Владимира Зеленского, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
«В настоящее время у меня нет никаких планов поездок, о которых я могла бы объявить или которые я могла бы в предварительном порядке анонсировать», — сказала официальный представитель американского лидера, комментируя высказывания президента Украины.
«Нет поездки, которую я сейчас могу подтвердить. График президента выглядит вот так. И, безусловно, нет подтверждения визита на Украину», — отметила Жан-Пьер. Она добавила, что в настоящее время в центре внимания Вашингтона «сейчас находится продолжение бесед на рабочем уровне, чтобы гарантировать, что мы держим открытой дверь для дипломатии».
Ранее Зеленский во время телефонной беседы с Байденом предложил главе Белого дома посетить Украину в ближайшие дни. Однако американский лидер не дал положительного ответа. По данным источника CNN в Киеве, визит президента США на Украину на фоне текущего кризиса маловероятен.
Как считает российский сенатор Алексей Пушков, приглашение от президента Владимира Зеленского выглядит странно на фоне нынешней политической обстановки. Как отметил парламентарий, действия украинского лидера наводят на подозрения, что тот «не в курсе того, что вот уже неделю заявляют в Вашингтоне».