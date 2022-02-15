Байден отказался посещать Украину

Американский президент Джо Байден в настоящее время не имеет планов наносить визит на Украину, несмотря на приглашение Владимира Зеленского, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«В настоящее время у меня нет никаких планов поездок, о которых я могла бы объявить или которые я могла бы в предварительном порядке анонсировать», — сказала официальный представитель американского лидера, комментируя высказывания президента Украины.

«Нет поездки, которую я сейчас могу подтвердить. График президента выглядит вот так. И, безусловно, нет подтверждения визита на Украину», — отметила Жан-Пьер. Она добавила, что в настоящее время в центре внимания Вашингтона «сейчас находится продолжение бесед на рабочем уровне, чтобы гарантировать, что мы держим открытой дверь для дипломатии».

Ранее Зеленский во время телефонной беседы с Байденом предложил главе Белого дома посетить Украину в ближайшие дни. Однако американский лидер не дал положительного ответа. По данным источника CNN в Киеве, визит президента США на Украину на фоне текущего кризиса маловероятен.