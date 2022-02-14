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22 минуты назад

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 410 млн

ТАСС

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 410 млн, а количество летальных исходов - 5,81 млн. Об этом сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 410 млн
Фото: ReutersReuters

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 20:32 мск 14 февраля в ВОЗ поступили сведения о 410 565 868 инфицированных и 5 810 880 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 655 868, летальных исходов - на 8 654.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 400 млн заразившихся была пройдена 10 февраля, 350 млн - 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября прошлого года, 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 76 983 188. Далее следуют Индия (42 665 534), Бразилия (27 425 743), Франция (21 106 470) и Великобритания (18 306 863). Летальных исходов больше всего также в США - 910 982, вторую строчку занимает Бразилия (638 048), третью - Индия (509 011). Далее следуют Россия (340 931) и Мексика (312 697).

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