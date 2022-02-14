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1 час назад

СМИ: премьер Албании прибыл в США с официальным визитом

ТАСС

Премьер-министр Албании Эди Рама в понедельник прибыл в США с четырехдневным официальным визитом. Об этом сообщил северомакедонский телеканал Sitel.

Премьер Албании прибыл в США с официальным визитом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, планируется, что с Рамой проведут встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар, а также ряд других официальных лиц. Будут обсуждаться в том числе вопросы двусторонних отношений.

Также ожидается, что премьер Албании - страны, являющейся одним из непостоянных членов Совета Безопасности ООН, примет участие в заседании СБ по украинскому вопросу.

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