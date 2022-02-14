Премьер Албании прибыл в США с официальным визитом

Премьер-министр Албании Эди Рама в понедельник прибыл в США с четырехдневным официальным визитом. Об этом сообщил северомакедонский телеканал Sitel .

По данным телеканала, планируется, что с Рамой проведут встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар, а также ряд других официальных лиц. Будут обсуждаться в том числе вопросы двусторонних отношений.