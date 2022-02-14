«И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим. Мы имеем прекрасную армию. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад», — отметил Зеленский.