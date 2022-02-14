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1 час назад

Зеленский учредил новый праздник на Украине в связи с "вторжением" РФ

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский сделал 16 февраля национальным праздником — Днем единения страны. Этот день в качестве возможной даты вторжения России называли западные СМИ. Об учреждении праздника Зеленский объявил в своем обращении к жителям Украины.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», — сказал Зеленский.

По его словам, власти Украины стремятся к «решению вопросов исключительно путем переговоров».

«И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим. Мы имеем прекрасную армию. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад», — отметил Зеленский.

Ранее ряд западных изданий и агентств сообщили, что Россия планирует вторгнуться на Украину 15-16 февраля. Этот день, по данным СМИ, в качестве возможной даты агрессии РФ назвал президент США Джо Байден во время онлайн-переговоров с европейскими союзниками.

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