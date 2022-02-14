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43 минуты назад

Бастующие таксисты перекрыли дорогу в Киеве

Lenta.ru

Украинские таксисты устроили забастовку из-за низких тарифов. Протестующие водители перекрыли дорогу в Киеве, сообщает УНИАН со ссылкой на Telegram-канал «Типичный Киев».

Бастующие таксисты перекрыли дорогу в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таксисты бастуют против сервисов, на которые работают. Водители требуют повышения тарифов на 20-30 процентов. По словам участников протеста, они получают только 55 процентов от заработанной суммы. При этом таксисты заправляют и ремонтируют автомобили за свой счет.

В забастовке участвуют сотрудники шести украинских компаний. Представители одной из них отметили, что понимают желание водителей зарабатывать больше, и выразили готовность повысить тарифы, как только позволит рыночная ситуация. В то же время действия бастующих возмутили пользователей сети. Многие отметили, что таксисты мешают проехать обычным водителям, которые не причастны к проблеме. Недовольные предложили устроить бойкот самим протестующим и временно перестать пользоваться их услугами.

В декабре эксперты предсказали повышение цен на такси в России. Представитель такси «Максим» Павел Стенников указал, что только за 2021-й цены на услуги выросли на 30 процентов на фоне высокого спроса и инфляции. Одновременно растет и комиссия самих агрегаторов, которую берут с водителей. В 2015 году она составляла примерно 15 процентов, тогда как в 2021-м она выросла до 25 процентов. Вкупе с ростом цен на бензин и подорожанием ОСАГО водителям зачастую оказывается невыгодно работать — они не только не зарабатывают, но и остаются должны за аренду машины или ее обслуживание.

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