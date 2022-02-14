В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
54 минуты назад

Зеленский прокомментировал слухи о бегстве своей семьи в Италию

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о бегстве своей семьи в Италию на фоне угрозы вторжения России. Он заверил, что его близкие не покидали пределов страны. Слова Зеленского цитирует Telegram-канал Klymenko Time.

Зеленский прокомментировал слухи о бегстве своей семьи в Италию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я — президент, моя жена — не просто жена, она первая леди. Моя семья всегда со мной и с Украиной. Очень важная для государства, для общества: поддерживать Украину, потому что ты украинец. Гражданин не тот, у кого паспорт, а тот, кто сегодня в стране», — отметил Зеленский.

Также президент Украины отреагировал на новость о политиках и депутатах, спешно покинувших страну. По мнению Зеленского, остались только «надежные», а остальные сами вынесли себе приговор. При этом он все же призвал их вернуться, хотя бы ради сотрудников.

Зеленский обратился к покинувшим Украину депутатам

Отметим, что в вывозе семьи на виллу в Италию Зеленского обвинила депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» София Федына.

10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители