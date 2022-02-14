Зеленский прокомментировал слухи о бегстве своей семьи в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о бегстве своей семьи в Италию на фоне угрозы вторжения России. Он заверил, что его близкие не покидали пределов страны. Слова Зеленского цитирует Telegram-канал Klymenko Time.
«Я — президент, моя жена — не просто жена, она первая леди. Моя семья всегда со мной и с Украиной. Очень важная для государства, для общества: поддерживать Украину, потому что ты украинец. Гражданин не тот, у кого паспорт, а тот, кто сегодня в стране», — отметил Зеленский.
Также президент Украины отреагировал на новость о политиках и депутатах, спешно покинувших страну. По мнению Зеленского, остались только «надежные», а остальные сами вынесли себе приговор. При этом он все же призвал их вернуться, хотя бы ради сотрудников.
Отметим, что в вывозе семьи на виллу в Италию Зеленского обвинила депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» София Федына.