Зеленский прокомментировал слухи о бегстве своей семьи в Италию

«Я — президент, моя жена — не просто жена, она первая леди. Моя семья всегда со мной и с Украиной. Очень важная для государства, для общества: поддерживать Украину, потому что ты украинец. Гражданин не тот, у кого паспорт, а тот, кто сегодня в стране», — отметил Зеленский.