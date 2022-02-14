Германия согласилась дать Украине денег

Власти Германии согласились дать Украине денег и одобрили Киеву кредит на 150 миллионов евро. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц объявил по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Трансляция велась на YouTube.

Фото: Фото: Офис Президента Украины Фото: Офис Президента Украины

«Я рад, что могу сегодня объявить о быстрой выплате 150 миллионов евро из текущего несвязанного финансового кредита, и могу объявить новый несвязанный финансовый кредит», — сказал Шольц. Он напомнил, что за последние годы ФРГ сильно поддерживала Украину финансово. «Таким образом мы сделали украинскую экономику более устойчивой и независимой от иностранного влияния», — подытожил он и добавил, что поддержка будет продолжаться.

Германия стала не первой в этом году страной, которая одобрила кредит Украине. В январе кредит в 100 миллионов долларов предложила Канада, в феврале Франция согласилась предоставить кредит в 200 миллионов евро и финансовые гарантии на сумму в миллиард евро.