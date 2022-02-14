Как «российское вторжение» обратило Украину в бегство

С Украины началось массовое бегство – и привело к нему вовсе не мифическое «вторжение России», а слова президента Соединенных Штатов. В первых рядах беглецов – самые богатые и наиболее облеченные властью жители этого государства. О ком именно идет речь, куда бегут украинские граждане и какие шутки на эту тему появились на Украине?
«Кто будет улетать последним, не забудьте погасить в «Борисполе» свет». Шутка из раздела дежурных, так смеялись на Украине еще в конце 1990-х, а затем во время любого из политических и экономических кризисов последних двадцати лет.
И вот когда дошло до дела, оказалось, что улетать-то особо не на чем: авиакомпании отменяют рейсы на Украину, лизингодатели требуют вывоза самолетов в другие страны, а страховщики заявляют, что больше не страхуют полеты над Украиной. Впрочем, те, кто мог, выехать, конечно, успели.
Режим «паника» на Украине за последние несколько дней резко перешел в режим «исход». Если прежде о выезде дипломатов заявляли преимущественно англосаксы (Великобритания, США, Австралия), то за последние несколько дней эвакуировать своих дипломатов с Украины бросились едва ли не все.
Более того, США теперь перевозят и само посольство – во Львов. Аналогично поступили Австралия и Канада. Германия переносит туда консульство из Днепропетровска, к переводу посольства готов и Израиль. Иными словами, такими темпами вскоре из Львова придется куда-нибудь эвакуировать самих львовян, чтобы было где разместить дипломатов.
Причину долго искать не нужно. Чемоданные настроения усилило заявление президента США Джо Байдена о том, что «вторжение» России на Украину начнется 15 февраля (позднее дату сдвинули на 16-е). Прежде в американской администрации твердых дат старались не называть, поэтому какая-то определенность заметно усилила градус нервозности.
Пожалуй, даже более показательной стала эвакуация военных инструкторов (США, Великобритания, Канада). Данная мера подается как временная, хотя вывод «...иностранных вооруженных формирований... с территории Украины» – это один из пунктов Минских соглашений. И его выполнение (возможно) было расценено как своего рода отказ коллективного Запада от поддержки постмайданной Украины. Либо снижение ранга этой поддержки.
По крайней мере, 13 февраля Украину начала массово покидать деловая элита: в СМИ это назвали «исходом бизнес-джетов». Всего за сутки из Киева вылетело более двух десятков частных самолетов.
В прессе и прежде циркулировали слухи о том, что большая часть бизнесменов из топ-100 украинского Forbes покинули страну: кто-то еще в январе, кто-то даже не возвращался с рождественских каникул. «В последние дни улетели бизнесмены Василий Хмельницкий, Вадим Столар, Андрей Ставницер (человек, близкий к замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко). Также за границей еще с января находятся Ринат Ахметов и Виктор Пинчук», – перечисляет издание «Страна.ua». Выехали также бизнесмены Вадим Новинский и Александр Ярославский (8-е и 9-е места «Forbes Украина»).
Улетали не только джеты, но и обычные рейсы. Правда, действия страховщиков тоже привнесли элемент паники, поэтому правительство Украины вынуждено было в воскресенье создать специальный фонд для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве страны. «Средства будут храниться на отдельном эскроу-счете министерства инфраструктуры Украины и в случае необходимости будут использоваться для обеспечения безопасности полетов на Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков», – говорится в заявлении Кабмина Украины. Без этого небо над Украиной могло бы фактически закрыться уже в понедельник.
«Все вылеты из страны совершаются в рамках новой президентской программы «Большая эвакуация», – отреагировало на ситуацию народное творчество.
А вот с политической элитой Украины все интереснее. На выходных руководство партии «Слуга народа» издало специальный запрет депутатам фракции покидать Украину, а также требование к находящимся за рубежом вернуться в ближайшее время. В самой партии существование такого распоряжения опровергают. Впрочем, одно не исключает другого: приказ может быть негласным, а в пользу его существования говорят не связанные между собой источники.
Среди находящихся на территории Украины иностранцев единого настроения нет. Самые спокойные остаются в Киеве: «Мой план – пока что ничего не делать. Если будет реальное вторжение, нет плана Б, просто живу здесь. У меня есть машина, и, может быть, куда-то поедем. Мои друзья-экспаты в основном волнуются, но никто не планирует покидать Украину или Киев. По крайней мере так поступают мои друзья голландцы», – рассказал Би-би-си IT-специалист из Нидерландов Бас Схойлинг.
Еще часть экспатов выбрала промежуточный вариант: вслед за работниками посольств они едут на одну–две недели во Львов: пересидеть, осмотреться. Этот же вариант выбирают и обычные украинцы, которых по каким-то причинам не устраивает «вторжение» России.
Пережидают не только во Львове, но и в Европе, Турции: «Поехали на отдых с ребенком в Египет еще на Новый год. Хотели вернуться, но решили задержаться. Сейчас решаем вопрос с визой. Работаем дистанционно, вот и сидим в теплой стране», – цитирует издание «Вести» слова жительницы Киева.
На фоне всеобщего исхода в Киеве сильно уменьшились пробки, из-за чего городская администрация даже была вынуждена специально акцентировать: это не из-за «вторжения», а из-за роста уровня заболеваемости COVID-19 и другими сезонными ОРВИ. К слову, в КГГА утверждают, что тоже разрабатывают планы эвакуации киевлян: «...в столице утвержден план эвакуации населения, который определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения».
Куда и как можно эвакуировать четырехмиллионный город – не уточняется. Видимо, пытаются показать, что Кличко без дела не сидит.
Во-первых, все украинские «друзья и партнеры» банально «слились» и воевать за нее не хотят. Посол Украины в ФРГ впал в совершенную истерику и требует выдать ему 12 тысяч противотанковых ракет.
Во-вторых, деньги любят тишину, как и их владельцы. Так что исход бизнес-джетов неудивителен. Из крупных бизнесменов на Украине остались разве что Порошенко и Коломойский. Причем последний – по нужде: ФБР ведет против него расследование, и он без совсем уж крайней необходимости старается не покидать Украину.
Ну и, наконец – «душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом, к сожалению, здесь, в Цюрихе» – эту ленинскую цитату примерили на себя многие украинские «патриоты». Несмотря на ежедневные репортажи мировых СМИ о домохозяйках с винтовками. Выяснилось, что сбежать из страны желающих гораздо больше, чем защищать ее.
...16 февраля уже скоро, но показ сериала «Вторжение на Украину» будет продлен, работа над этим уже ведется: «...само «вторжение» в американских медиа пока не отменяют. Но уже начинают готовить зрителей к тому, что его может не произойти». Не переключайтесь.