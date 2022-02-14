«Это вопрос нашей безопасности»: Зеленский высказался о членстве Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хотел бы войти в состав НАТО. По его мнению, это стало бы гарантией безопасности и территориальной целостности страны, сообщает РИА Новости.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко предположил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позднее в МИД Украины пояснили, что эти слова "вырваны из контекста".
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в настоящее время не ведутся никакие переговоры по внесению изменений в конституцию страны в части стремления Украины в НАТО.
"Все точки над "і", к сожалению, пока я расставить не могу. Потому что не все, к сожалению, зависит от Украины. Желание Украины относительно Евросоюза, относительно укрепления своих границ, относительно будущего Альянса, относительно наших амбиций вы прекрасно знаете. Кроме того, что это желание нашего государства, кроме того, что есть война на востоке, мы понимаем, что членства в НАТО мы бы хотели, и да, это было бы обеспечение нашей безопасности, нашей территориальной целостности. Также это закреплено в законодательстве Украины, в Конституции Украины", - сказал Зеленский в ходе брифинга.
Украинский лидер также добавил, что ответ МИД на слова посла Пристайко был "правильным, взвешенным и предметным".