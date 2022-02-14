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52 минуты назад

Зеленский опубликовал видео с находящейся на Украине супругой.

Газета.Ruиещё 14

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram видео с женой Еленой, опровергающее слухи о ее отъезде с Украины.

Зеленский опубликовал видео с находящейся на Украине супругой
Фото: zelenskiy_official/Instagramzelenskiy_official/Instagram

"Всем добрый вечер. Четырнадцатое февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе, мы дома, мы в Украине", - сказал глава государства.

Первая леди поздравила украинцев с Днем всех влюбленных, который отмечается сегодня, 14 февраля, и призвала соотечественников любить друг друга и родину. Ранее лидер фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что внесет законопроект, запрещающий чиновникам покидать Украину, если в стране действует военное положение. До этого Зеленский обратился к уехавшим за границу гражданам, заявив что если они не вернутся в течение суток, то страна сделает "серьезные выводы". Как написала "Украинская правда" за воскресенье, 13 февраля, из Украины вылетело порядка 20 частных самолетов и чартерных рейсов с бизнесменами на борту.

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