Зачем Лукашенко срочно встречается с Путиным

Президент Белоруссии анонсировал свой визит в Россию буквально в ближайшие дни. Учитывая крайне напряжённый график Владимира Путина, серьёзность и масштабность проблем, которые Москва обсуждает в жёстком режиме с западными переговорщиками, можно предположить, что Александр Григорьевич проявил исключительную настойчивость, добиваясь этой встречи. Да и само публичное заявление Батьки о скором визите ещё больше подкрепляет такой нажим, не оставляя Москве возможности хотя бы оттянуть такое рандеву.

Фото: president.gov.by president.gov.by

Надо сказать, что в последние дни белорусский президент сделал немало противоречивых заявлений, касающихся союзных отношений с Россией, которые так или иначе отразятся на повестке грядущих переговоров.

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Исходя из всего свежего набора цитат, как всегда можно прийти к прямо противоположным выводам. С одной стороны, Александр Григорьевич выглядел крайне решительно и воинственно. Обещал вместе с Россией ударить по Украине, «если они опять начнут», вернуть её в «славянское лоно». А война, по его убеждению, продлилась бы пару дней. Однако, как остроумно было замечено, если Лукашенко готов воевать, значит, он точно знает, что войны не будет. К тому же появились вбросы, что, дескать, по конфиденциальным каналам Минск довёл до официальных украинских кругов свою озабоченность ростом напряжённости и нежелание ввязываться в какой-либо вооружённый конфликт.

Не исключено, что в Кремле хотели бы понять, на что реально, а не на словах готов Лукашенко в случае, если Запад сделает столкновение в Донбассе неотвратимым. Прекратит хотя бы солярку поставлять для украинских танков, даст ли, наконец, «добро» на развёртывание в Белоруссии российских авиабаз, учитывая сложность обстановки в регионе?

Ведь что касается признания ряда новых государств, белорусский глава опять ушёл в кусты, отметив, что сделал бы такое признание, если бы увидел потребность в этом, и Владимир Владимирович ему об этом сообщил бы. То есть у мало знакомого с темой слушателя могла бы возникнуть уверенность, что Путин регулярно отговаривает коллегу от признания Крыма частью России и поддержки независимости Южной Осетии и Абхазии. А уж обещание признать Крым после того, как это сделают российские олигархи, до сих пор воспринимается в стиле «после дождичка в четверг». Кстати, за что же тогда Лукашенко готовился воевать с Украиной, если Крым в его интерпретации фактически украинский.

На переговорах Батька явно будет педалировать вопрос с российскими олигархами, поддержавшими минский уличный протест. Президенту Путину будет, видимо, представлен специальный доклад по этой больной для Лукашенко теме. Причём главной целью такого документа явно станет Дмитрий Мазепин, владелец «Уралкалия», который после введения ограничительных санкций против экспорта «Беларуськалия» получает возможность занять рынок белорусских конкурентов.