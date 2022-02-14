В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
59 минут назад

В Казахстане после беспорядков завели 15 дел о госизмене

Lenta.ruиещё 3

Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) после массовых беспорядков в стране расследует 15 дел по обвинению в государственной измене и попытке захвата власти. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам встречи главы государства с генеральным прокурором Гизатом Нурдаулетовым.

В Казахстане после беспорядков завели 15 дел о госизмене
Фото: Павел Михеев / ReutersПавел Михеев / Reuters

«Как доложил генеральный прокурор, антикоррупционная служба ведет 173 дела по сообщениям граждан о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. На рассмотрении в КНБ находится 15 дел по обвинению в государственной измене, превышении полномочий и попытке захвата власти», — говорится в сообщении.

Как рассказал генпрокурор, заведено 3070 уголовных дел. Из них 2710 расследуется органами внутренних дел. Речь идет в основном о кражах, грабежах, хулиганствах, хищениях оружия.

Помимо прочего, ведется следствие в отношении силовиков, покинувших служебные здания в разгар беспорядков. Отмечается, что по их вине в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях в руки преступников попало более полутора тысяч единиц оружия из арсеналов правоохранительных органов. Всего в ходе беспорядков было похищено 3388 единиц оружия.

10 февраля президент Казахстана пообещал наказать всех виновных в беспорядках. Он также сообщил, что происходившее в стране было «тщательно подготовленной операцией международных террористов», напавших на Казахстан с целью совершения государственного переворота.

Массовые беспорядки прошли в Казахстане в начале января. Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. Режим ЧП в стране был снят 19 января.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители