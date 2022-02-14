Джонсон анонсировал переговоры с Байденом об Украине

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США пытаются доказать, что Путин нападет на Украину, но этого не произойдет, в связи с чем они окажутся в критически невыгодной ситуации на мировой арене.