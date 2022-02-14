Обзор иноСМИ: бегство украинских олигархов и Европа в ожидании войны

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Штаб Клинтон обвинили в фабрикациях связей Трампа с Россией

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Спецпрокурор США Джон Дарем заявил, что юристы предвыборного штаба Хиллари Клинтон заплатили технологической компании за «проникновение» в компьютеры компаний Дональда Трампа, чтобы сфабриковать данные о связях экс-президента с Россией. Об этом сообщает Fox News.

Дарем предъявил обвинения в лжесвидетельстве юристу Майклу Сассману, который в 2016 году предоставил ФБР сведения о якобы имевшихся связях между компанией Трампа и российским банком. По версии прокурора, юрист скрыл, что действовал в интересах штаба Клинтон.

«Европа ищет СПГ по всему миру в ожидании войны»

Европа, опасаясь войны, «прочесывает планету в поисках СПГ», но его все равно не хватит, чтобы справиться с энергетическим кризисом, заявил автор канадского издания The Globe and Mail Эрик Регули. Эксперт в области энергетики Джек Шарплс рассказал порталу, что даже до нового витка украинского кризиса на глобальном рынке сжиженного природного газа наблюдался дефицит.

Основные экспортеры СПГ - США, Катар и Австралия. В последние два месяца Европа занимала первое место по объемам поставок американского СПГ, но это может измениться в одночасье, если запасы в азиатских газохранилищах внезапно иссякнут, подчеркнул Регули. По его словам, в мире просто нет достаточного количество СПГ для замены российского газа в ЕС. Кроме того, у Германии нет приемного терминала для СПГ.

«Бегство олигархов, гривна падает, Байдена зовут в Киев»

Украинский портал «Страна» рассказал о «международной истерии» вокруг вторжения на Украину и ее последствиях. Издание отмечает, что в «Слуге народа» открыто называют происходящее «спецоперацией США против России», но страдает от этого в основном Украина - инвесторы уходят, а гривна падает.

Авиакомпании начали массово отменять рейсы на Украину из-за отказа крупных страховщиков гарантировать полеты в «зону высокого риска». Правительство Украины решило выделить 16,6 миллиарда гривен для покрытия страховых гарантий. С возможной остановкой авиасообщения «Страна» связала «исход бизнес-джетов» из Украины - СМИ писали, что олигархи улетают, опасаясь начала «анонсированной США» войны 16 февраля. На фоне этого состоялся телефонный разговор президентов США и Украины, Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена в Киев, «чтобы показать - угрозы войны на самом деле нет».

«Кое-кто мечтает о европейско-российском союзе»

Украинский кризис показывает, как четыре основных глобальных игрока - США, Евросоюз, Россия и Китай - соревнуются за власть и влияние, пишет Die Welt. Издание отмечает, что мировые державы не могут участвовать в этой гонке каждый по отдельности - им нужны союзы, но отношения держав остаются непростыми.

Пока Европа и США вместе выступают против России и Китая. Но кое-кто в ЕС мечтает отвернуться от США и перейти к европейско-российскому союзу. Разногласий много: Вашингтон недоволен тем, сколько Берлин и Рим тратят на оборону, а также отношениями ЕС с Китаем. Для США Китай - агрессор, а для ЕС - «системный конкурент». Для Москвы Пекин стал альтернативным партнером на фоне конфликтов с Западом, но Китай слишком силен, а в РФ не хотят роли «младшего брата», подчеркивает Die Welt.

«Война с копами» в США

Телеканал Fox News рассказал, что двое полицейских погибли и 11 получили ранения в результате перестрелок, произошедших в четырех штатах США всего за 24 часа. Пресс-секретарь Национальной полицейской ассоциации, ветеран полиции Бетси Брантнер Смит назвала это «войной с копами».