СБУ обратилась к украинцам

Служба безопасности Украины заявила, что страна столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейков и искажения реального положения вещей, заявила пресс-служба СБУ.

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В службе считают, что подобные действия – это проявление гибридной войны.

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«СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора. Не только фиксирует, но активно им противодействует», – говорится в заявлении на сайте СБУ.

В ведомстве отметили, что спецслужба постоянно анализирует различные сценарии развития событий и имеет четкий план действий на каждый из них, в частности, СБУ готова реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее.

«Мотивы нынешнего информационного нагнетания – посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство… Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Мы готовы защищать Украину. Однако сейчас стабильность и спокойствие в нашей стране зависит не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный разум, не поддаваться на провокации», – добавили в СБУ.

В СБУ также призвали граждан мыслить критически и проверять любую информацию.

В понедельник власти Литвы, Сербии и Японии заявили, что гражданам их стран рекомендуется покинуть территорию Украины.

Напомним, президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. «Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», – заявил он.