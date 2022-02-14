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53 минуты назад

СБУ обратилась к украинцам

Деловая газета "Взгляд"

Служба безопасности Украины заявила, что страна столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейков и искажения реального положения вещей, заявила пресс-служба СБУ.

СБУ обратилась к украинцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В службе считают, что подобные действия – это проявление гибридной войны.

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«СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора. Не только фиксирует, но активно им противодействует», – говорится в заявлении на сайте СБУ.

В ведомстве отметили, что спецслужба постоянно анализирует различные сценарии развития событий и имеет четкий план действий на каждый из них, в частности, СБУ готова реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее.

«Мотивы нынешнего информационного нагнетания – посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство… Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Мы готовы защищать Украину. Однако сейчас стабильность и спокойствие в нашей стране зависит не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный разум, не поддаваться на провокации», – добавили в СБУ.

В СБУ также призвали граждан мыслить критически и проверять любую информацию.

В понедельник власти Литвы, Сербии и Японии заявили, что гражданам их стран рекомендуется покинуть территорию Украины.

МИД обратился к россиянам из-за ситуации на Украине

Напомним, президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. «Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», – заявил он.

Сразу несколько авиакомпаний из Евросоюза и Соединенных Штатов одновременно отменили рейсы на Украину. Сворачивание авиасообщения с Украиной происходит на фоне нагнетания на Западе паники в связи с якобы скорым «вторжением» российских войск.

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