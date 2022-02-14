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58 минут назад

Умер режиссер «Охотников за привидениями»

Мария Иванова

Известный канадский продюсер, режиссер «Охотников за привидениями» Айван Райтман скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает ABC News.

Умер режиссер «Охотников за привидениями»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дети режиссера рассказали, что он «мирно скончался во сне» 12 февраля в своем доме в Монтесито, штат Калифорния, США.

«Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать волшебство в жизни», - подчеркивается в совместном заявлении детей Райтмана.

Айван Райтман родился 27 октября 1946 года в чехословацком городе Комарно в еврейской семье. В 1950 году его семья эмигрировала в Канаду.

В 1971 году Райтман выпустил свой дебютный полнометражный фильм «Рыжая леди».

В картине Райтмана «Фрикадельки» (1979) состоялся актерский дебют Билла Мюррея. Также Мюррей сыграл в его фильме «Добровольцы поневоле» (1981), но первый значительный успех актеру и режиссеру принесли «Охотники за привидениями» 1984 года.

Среди картин Райтмана - «Близнецы» (1988) и «Джуниор» (1994) с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни Де Вито в главных ролях, «День отца» с Робином Уильямсом (1997), «Больше чем секс» (2011) с Натали Портман и Элтоном Кутчером.

Райтман выступил продюсером «Охотников за привидениями» 2016 и 2021 годов.

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