Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сравнил призывы США и ЕС не посещать Украину с объявлением войны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад!» - написал Рабинович (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По его мнению, рекомендации американцам и европейцам покинуть Украину, вывоз дипломатов, уход инвесторов, новости о прекращении воздушного сообщения - «это равно мощнейшим санкциям».

«Со следующей недели наша экономика может просто остановится», - заключил он.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называют ложными.

Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае эскалации украинского кризиса.

12 февраля Госдеп объявил об эвакуации из Украины сотрудников американского посольства, не занимающих критически важные должности. В ведомстве рассказали, что посольство сохранит лишь небольшое консульское присутствие во Львове.

МИД Германии сообщил, что сократит количество своих дипломатов в Киеве и перенесет из Днепра во Львов генеральное консульство. Такое же решение приняли Нидерланды, Канада и Австралия.

Россия решила «оптимизировать» штат российских дипломатов на Украине, сославшись на угрозу «возможных провокаций киевского режима или третьих стран».

Более 20 стран призвал своих граждан покинуть Украину и не посещать страну в ближайшее время.