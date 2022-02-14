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56 минут назад

«Война началась!»: в Раде выступили с заявлением

Мария Иванова

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сравнил призывы США и ЕС не посещать Украину с объявлением войны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад!» - написал Рабинович (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По его мнению, рекомендации американцам и европейцам покинуть Украину, вывоз дипломатов, уход инвесторов, новости о прекращении воздушного сообщения - «это равно мощнейшим санкциям».

«Со следующей недели наша экономика может просто остановится», - заключил он.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называют ложными.

Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае эскалации украинского кризиса.

12 февраля Госдеп объявил об эвакуации из Украины сотрудников американского посольства, не занимающих критически важные должности. В ведомстве рассказали, что посольство сохранит лишь небольшое консульское присутствие во Львове.

МИД Германии сообщил, что сократит количество своих дипломатов в Киеве и перенесет из Днепра во Львов генеральное консульство. Такое же решение приняли Нидерланды, Канада и Австралия.

«Просим о встрече»: Киев требует обсудить действия РФ

Россия решила «оптимизировать» штат российских дипломатов на Украине, сославшись на угрозу «возможных провокаций киевского режима или третьих стран».

Более 20 стран призвал своих граждан покинуть Украину и не посещать страну в ближайшее время.

Комментируя это, президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить ему «дополнительную информацию о стопроцентном вторжении, если она есть». По его словам, появляющаяся в последние дни информация «помогает только панике» и не помогает Украине.

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