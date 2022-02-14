«Россия помыкает нами»: в США заявили о потере статуса гегемона

Курс на интервенцию в другие страны стоил США статуса мирового гегемона. Об этом написал обозреватель Род Дреер в статье для журнала American Conservative, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Соединенные Штаты потратили слишком много сил и ресурсов в «бессмысленных» войнах в Афганистане и Ираке. Дреер отметил, что теперь США должны жить дальше «с последствиями неправильного выбора». Он подчеркнул, что ни «выдача желаемого за действительность», ни хвастовство не помогут изменить эту ситуацию.

Как отметил автор статьи, Вашингтону никто не давал права выступать «единоличным арбитром в международных отношениях».

«Американцы не могут смириться с мыслью о том, что наш старый враг времен холодной войны, Россия, по сути помыкает нами, но в глубине души никто не хочет войны», — утверждает Дреер.