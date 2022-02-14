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36 минут назад

«Россия помыкает нами»: в США заявили о потере статуса гегемона

Елена Прошина

Курс на интервенцию в другие страны стоил США статуса мирового гегемона. Об этом написал обозреватель Род Дреер в статье для журнала American Conservative, сообщает РИА Новости.

«Россия помыкает нами»: в США заявили о потере статуса гегемона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Соединенные Штаты потратили слишком много сил и ресурсов в «бессмысленных» войнах в Афганистане и Ираке. Дреер отметил, что теперь США должны жить дальше «с последствиями неправильного выбора». Он подчеркнул, что ни «выдача желаемого за действительность», ни хвастовство не помогут изменить эту ситуацию.

Как отметил автор статьи, Вашингтону никто не давал права выступать «единоличным арбитром в международных отношениях».

«Американцы не могут смириться с мыслью о том, что наш старый враг времен холодной войны, Россия, по сути помыкает нами, но в глубине души никто не хочет войны», — утверждает Дреер.

Он пояснил, что Россия стремится защитить свои геополитические интересы на собственной территории, а США не могут рисковать началом Третьей мировой войны из-за Украины. Дреер подчеркнул, что «сейчас не 1992 год», и Россия сильнее, чем была тогда, когда как США — слабее. В заключение публицист задался вопросом, какой мировой порядок позволяет США решать, «что могут, а что не могут делать другие страны».

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