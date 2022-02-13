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46 минут назад

Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Деловая газета "Взгляд"

Новый телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в субботу продолжался чуть менее часа, передает телеканал CNN со ссылкой на чиновника Белого дома.

Байден и Зеленский провели телефонный разговор
Фото: ReutersReuters

Других подробностей состоявшейся беседы лидеров двух стран телеканал не приводит, сообщает РИА «Новости».

Это уже третий телефонный разговор президентов США и Украины с начала текущего года. Байден и Зеленский беседовали в начале и конце января.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.

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