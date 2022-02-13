Пентагон озвучил решение по превентивным санкциям

США не намерены вводить упреждающие санкции против РФ, они останутся "в резерве" на случай "вторжения" на Украину. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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По его словам, в случае если рестрикции будут применены в упреждающем порядке, они "потеряют сдерживающий эффект".

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"Мы считаем, что они сохраняют свой сдерживающий эффект, оставаясь в резерве", - отметил Кирби.

Он подчеркнул, что "на данный момент США не предусматривают введения в превентивном порядке санкционного режима" в отношении РФ. При этом Кирби в очередной раз отметил, что США введут "жесткие экономические санкции" в случае эскалации напряженности вокруг Украины.

В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что американские законодатели в Сенате Конгресса США до сих пор не пришли к единому мнению о том, следует ли вводить в отношении РФ ограничительные меры в превентивном порядке. Кроме того, споры у законодателей вызывает вопрос о том, какие меры США могут принять в отношении газопровода "Северный поток - 2" в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) ранее заявлял, что некоторые из обсуждаемых в Сенате США санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины могут быть введены до вторжения, которое якобы готовит Россия. Он не пояснил, какие именно санкции могли бы быть введены заранее. Администрация США до этого выступала против использования санкций до якобы планируемого вторжения РФ на Украину, поскольку иначе они потеряют сдерживающий эффект.