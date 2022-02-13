"Президент Байден очень ясно дал понять президенту Путину, что тому необходимо сделать выбор. Есть два очевидных варианта. Путь дипломатии и диалога, по которому, как Байден повторил в разговоре с Путиным, США готовы идти. Президент Байден четко обозначил, что он сам, госсекретарь [США Энтони ] Блинкен и другие члены администрации готовы обсуждать с Россией те темы, которые вызывают ее беспокойство, при этом не отступая от нашей незыблемой позиции, состоящей в том, что двери НАТО останутся открыты, а мы не будем пытаться деконструировать то, что было достигнуто за четверть века работы по укреплению европейской безопасности, как этого, похоже, хотел бы Путин, - сказал Шолле. - В то же время Байден заявил президенту Путину, что, если тот выберет путь эскалации и конфронтации, это будет иметь быстрые и серьезные последствия. Экономические санкции, от которых пострадает Россия [в случае вторжения на Украину] будут очень существенными".