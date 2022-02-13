Запад устроит Украине воздушную блокаду

Крупнейшие международные страховые компании готовятся объявить о том, что не будут покрывать страховые случаи авиакомпаний при полётах над Украиной. Об этом написала «Страна.ua».
По данным издания, о таком решении представители авиарынка могут объявить 14 февраля. Последствием этого шага может стать то, что иностранные авиакомпании остановят полёты над страной.
Авиакомпании большинство своего воздушного парка, как правило, берут в лизинг. По его условиям они должны оформлять страховку на самолёты для покрытия возможных рисков. Кроме того, международное законодательство обязывает авиаперевозчиков страховать гражданскую ответственность. Без этого им не разрешат поднимать самолёты в небо, пояснил руководитель консалтингового агентства Friendly Avia Support Александр Ланецкий.
По данным издания, ещё в конце 2021 года одна из европейских компаний потребовала вывода за пределы Украины двух самолётов украинского авиаперевозчика. В январе 2022 года прецеденты повторились с другими авиакомпаниями. Источники портала утверждают, что Международные страховщики всё настойчивее стали требовать, чтобы самолёты иностранных перевозчиков, которые у них обслуживались, не оставались на стоянку в Киеве. Появление конкретной даты российского «вторжения» на Украину только подстегнуло это решение. Если международные страховщики пойдут на такой шаг, заблокирована окажется в том числе работа украинских авиакомпаний, отмечает портал.
«Иностранцы-перестраховщики могут оставить решение по гарантиям на страховщиках, но те вряд ли те станут брать на себя такую ответственность. Да и авиакомпании вряд ли будут рисковать пассажирами и самолётами. Поэтому мы увидим в прямом смысле пустое небо — не будут летать ни иностранные, ни украинские перевозчики», — заявил изданию глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский.
О решении может быть объявлено уже 14 февраля. Собеседник издания на страховом рынке рассказал, что 12 февраля крупнейшие британские страховые компании, у которых перестраховываются другие страховщики, уведомили собственников самолётов, которые сдают их в лизинг авиакомпаниям, что страховое покрытие в Украине и над Украиной для любого воздушного судна перестанет действовать через 48 часов.
Ранее нидерландская авиакомпания KLM заявила , что полностью прекращает полёты на Украину из-за сложившейся вокруг страны ситуации. Когда они возобновятся — неизвестно.