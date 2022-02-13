В Раде заявили о подготовке Зеленского к «резне русских»

Власти Украины под руководством президента Владимира Зеленского начали подготовку к физическому истреблению русского населения страны, сообщил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале.

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«Власть Зеленского закрывает телеканалы, блокирует ютуб-каналы, интернет сайты и телеграм каналы, готовя страну к информационному вакууму и информационной изоляции населения. Будут творить правовой беспредел и готовят "резню" неугодных, русского населения, их назовут врагами Украины», — заявил политик.

По словам депутата, непосредственными исполнителями массовых убийств станут отряды националистов. Отмечается, что сами радикалы «давно не скрывают своих планов начать бойню русских внутри страны». Кива считает, что возможны дальнейшие попытки предотвратить утечку информации об этнических чистках.

«В ближайшее время могут отключить интернет и связь», — добавил Кива.