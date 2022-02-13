В Киеве заявили о готовящейся «резне» русских на Украине

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33 минуты назад

Депутат Рады Кива предупредил, что Зеленский готовит отряды для "массовых убийств русских"

Газета.Ruиещё 2

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива предупредил, что власти страны готовятся к "физическому истреблению" русского населения Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

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Фото: ТАССТАСС

По словам Кивы, спецоперация якобы подготавливается лично под руководством президента Украины Владимира Зеленского.

"Власть Зеленского закрывает телеканалы, блокирует ютуб-каналы, интернет сайты и телеграм-каналы, готовя страну к информационному вакууму и информационной изоляции населения. Будут творить правовой беспредел и готовят "резню" неугодных, русского населения, их назовут врагами Украины", - уточняется в публикации депутата парламента.

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Как добавил Кива, отвечать за массовые убийства россиян якобы будут отряды националистов. Вскоре на территории Украины, вероятно, отключат интернет, заключил украинский депутат. Других подробностей, связанных с планами Зеленского касательно россиян на Украине, не приводится. Сам Кива не объяснил, откуда у него такие сведения о намерениях президента Украины. Ранее Зеленский призвал предоставить доказательства о планируемом вторжении на Украину.

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