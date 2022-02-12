Канада приостановила работу посольства на Украине

Канада приостановила работу своего посольства на Украине на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Мелани Жоли.

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«Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, власти организуют временное представительство во Львове и приостанавливают работу посольства в Киеве», — сказано в заявлении.

По словам главы ведомства, работа посольства будет возобновлена «как только позволит обстановка с безопасностью на Украине». Консульские услуги гражданам Канады будет оказывать временное диппредставительство во Львове.