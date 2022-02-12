Канада приостановила работу посольства на Украине

Канада приостановила работу своего посольства на Украине на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Мелани Жоли.
«Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, власти организуют временное представительство во Львове и приостанавливают работу посольства в Киеве», — сказано в заявлении.
По словам главы ведомства, работа посольства будет возобновлена «как только позволит обстановка с безопасностью на Украине». Консульские услуги гражданам Канады будет оказывать временное диппредставительство во Львове.
Ранее МИД Израиля призвал своих граждан немедленно покинуть Украину в связи с опасениями эскалации. «В связи с сохраняющейся напряженностью и опасениями эскалации МИД призывает граждан Израиля, проживающих в Украине, как можно скорее покинуть страну», — говорится в заявлении.