Россиянам запретили въезд на Украину

Украина полностью запретила россиянам въезд на свою территорию. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.

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Исключение, по информации свидетелей, делают лишь для тех, у кого есть справка о смерти близких родственников. Отмечается, что пограничники при отказе во въезде в страну ссылаются на сегодняшний приказ начальства, который поступил около 13:00.