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28 минут назад

Россиянам запретили въезд на Украину

Lenta.ru

Украина полностью запретила россиянам въезд на свою территорию. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.

Россиянам запретили въезд на Украину
Фото: ReutersReuters

Исключение, по информации свидетелей, делают лишь для тех, у кого есть справка о смерти близких родственников. Отмечается, что пограничники при отказе во въезде в страну ссылаются на сегодняшний приказ начальства, который поступил около 13:00.

В ноябре прошлого года бывший руководитель одесского отделения организации националистического толка «Правый сектор» (запрещена в России как экстремистская) Сергей Стерненко создал петицию, в которой призвал президента Украины Владимира Зеленского запретить россиянам въезд в страну. На своей странице в Facebook он заявил, что ему «очень интересно наблюдать, как Зеленский будет оправдывать открытые на восьмом году войны границы с оккупантами».

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