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34 минуты назад

Киев считает подготовленные против России санкции «мощной бомбой»

Газета.Ru

Ряд стран Евросоюза не были готовы к потенциальному отключению России от международной межбанковской системы SWIFT, но и без того пакет подготовленных санкций остается «мощной бомбой» для российской экономики. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА «Новости».

«Мощная бомба»: Киев оценил подготовленные против России санкции
Фото: ReutersReuters

«SWIFT по состоянию на сейчас действительно не является частью санкционного пакета, но это не результат давления России. Это результат внутренних процессов в Европейском союзе, когда некоторые страны, скажем так, не были готовы уступить своими интересами в связи с потенциальным отключением от SWIFT», — пояснил министр.

Оценены последствия самых жестких санкций против России

Отключение России от SWIFT, отметил он, было бы «атомной бомбой», но и без этой меры «этот пакет остается очень мощной бомбой экономического влияния на Россию».

Ранее Reuters со ссылкой на представителя администрации президента Франции сообщал, что западные страны обсуждают санкции, направленные на ограничение доступа России SWIFT, но проявляют осторожность, чтобы не ускорить разрыв между РФ и Европой.

По данным агентства, Вашингтон и Брюссель завершают работу над пакетом санкций в отношении России, который включает меры против крупных российских банков, экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий, а также рестрикции против «конкретных российских олигархов».

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