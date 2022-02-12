ЕС отказался закрывать диппредставительства на Украине

«ЕС и его государства-члены координируют свои действия с учетом текущих угроз Украине. Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать для поддержки граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями», — говорится в тексте декларации.