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1 час назад

ЕС отказался закрывать диппредставительства на Украине

Lenta.ruиещё 1

Евросоюз отказался закрывать свои диппредставительства на Украине, они продолжат работать в Киеве. Об этом сообщил Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, текст его заявления опубликован на сайте дипломатической службы.

ЕС отказался закрывать диппредставительства на Украине
Фото: ReutersReuters

«ЕС и его государства-члены координируют свои действия с учетом текущих угроз Украине. Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать для поддержки граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями», — говорится в тексте декларации.

По словам Борреля, присутствие сотрудников дипмиссий и рекомендации для поездок европейских граждан могут быть пересмотрены в случае необходимости с учетом ситуации в сфере безопасности.

Ранее стало известно, что около 20 стран рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины из-за опасений военного конфликта. В список вошла часть стран Евросоюза, в том числе Латвия, Греция, Нидерланды, Черногория, Эстония, Бельгия, Германия и Литва.

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