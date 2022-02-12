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36 минут назад

Компания KLM приостановила полеты на Украину

ТАСС

Голландская авиакомпания KLM (Ка-эл-эм) приостановила с субботы полеты на Украину. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Компания KLM приостановила полеты на Украину
Фото: WikipediaWikipedia

KLM приостановила авиасообщение с Украиной, рейс, запланированный на вечер, отменен, отметил телеканал. Обычно рейсы в Киев осуществляются два раза в день.

Кроме того, авиаперевозчик прекратил все полеты над воздушным пространством Украины.

США призвали сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну

Ранее глава МИД королевства Вопке Хукстра призвал всех голландцев покинуть Украину как можно скорее из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Кроме того, страну покинет большая часть сотрудников голландского посольства.

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