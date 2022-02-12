Компания KLM приостановила полеты на Украину

Голландская авиакомпания KLM (Ка-эл-эм) приостановила с субботы полеты на Украину. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Фото: Wikipedia Wikipedia

KLM приостановила авиасообщение с Украиной, рейс, запланированный на вечер, отменен, отметил телеканал. Обычно рейсы в Киев осуществляются два раза в день.

Кроме того, авиаперевозчик прекратил все полеты над воздушным пространством Украины.