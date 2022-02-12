Пушилин сообщил о возможной причине взрыва в Донбассе

Взрыв произошёл на территории, подконтрольной Украине, где-то в 1–1,5 километре от линии соприкосновения, вблизи населённого пункта Опытное. Что взорвалось — непонятно. Видимость плохая, туман мешал нашим военнослужащим выяснить, что там происходило на самом деле. Мы, со своей стороны, не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами, или ещё что-то, — добавил он.