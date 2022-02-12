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44 минуты назад

Пушилин сообщил о возможной причине взрыва в Донбассе

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Глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что взрыв в Донбассе мог случиться во время съёмок провокации с украинской стороны. Пушилин отметил, что местные власти республики держат ситуацию под контролем.

Пушилин сообщил о возможной причине взрыва в Донбассе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Взрыв произошёл на территории, подконтрольной Украине, где-то в 1–1,5 километре от линии соприкосновения, вблизи населённого пункта Опытное. Что взорвалось — непонятно. Видимость плохая, туман мешал нашим военнослужащим выяснить, что там происходило на самом деле. Мы, со своей стороны, не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами, или ещё что-то, — добавил он.

Ранее появилась информация, что в Донецке произошёл мощный взрыв. Об этом писали местные СМИ, а также сообщали очевидцы. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил главному редактору RT Маргарите Симоньян, что местом происшествия стала подконтрольная Киеву территория вдоль линии соприкосновения.

В Telegram-канале WarGonzo выдвинули версию, что взрыв мог произойти на территории, подконтрольной Киеву, а «до Донецка лишь докатилась взрывная волна», что может стать предлогом для развязывания боевых действий.

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