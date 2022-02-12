«Еще не оно»: Пушилин прокомментировал сообщения о взрыве в Донецке

Глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сообщения в СМИ о взрыве в Донецке не соответствуют действительности. Его слова приводит в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян.
«Пока все под контролем, Марго. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это ещё не оно...Это мне ответил сейчас Денис Пушилин», - рассказала Симоньян.
Она добавила также, что «наши корры Васюнин, Косарев и Антуан Клеро сейчас в Донецке. Взрыва НЕ слышали. Но Донецк большой».
Кроме того, она привела комментарий представителя НМ ДНР полковника Эдуарда Басурина.
«Вы слышали? А я ничего не слышал», - цитирует Симоньян полковника.