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1 час назад

«Еще не оно»: Пушилин прокомментировал сообщения о взрыве в Донецке

Илья Родин

Глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сообщения в СМИ о взрыве в Донецке не соответствуют действительности. Его слова приводит в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян.

«Еще не оно»: Пушилин прокомментировал сообщения о взрыве в Донецке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока все под контролем, Марго. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это ещё не оно...Это мне ответил сейчас Денис Пушилин», - рассказала Симоньян.

Она добавила также, что «наши корры Васюнин, Косарев и Антуан Клеро сейчас в Донецке. Взрыва НЕ слышали. Но Донецк большой».

Кроме того, она привела комментарий представителя НМ ДНР полковника Эдуарда Басурина.

«Вы слышали? А я ничего не слышал», - цитирует Симоньян полковника.

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