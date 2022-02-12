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28 минут назад

Власти США призвали сотрудников посольства на Украине немедленно покинули страну

ТАСС

Власти США распорядились, чтобы большинство оставшихся сотрудников посольства на Украине немедленно покинули страну. Посольство США на Украине приостанавливает предоставление большинства консульских услуг.

США будут предоставлять ограниченный объем экстренных консульских услуг из Львова. США не закрывают посольство на Украине и не приостанавливают его работу совсем.

Большинство сотрудников американского посольства на Украине вернутся в США, многие из них продолжат работать по украинской тематике оттуда.

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