В Раде указали на «страшную цену» отказа Зеленского от Минска-2

Депутаты украинской Рады потребовали от Зеленского уйти в отставку из-за невыполненных им предвыборных обещаний о прекращении войны в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление парламентской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ).

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«"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от украинской власти организации продуктивной работы трехсторонней контактной группы в Минске, согласования позиций в "нормандском формате", принятия законов об амнистии, об особенностях выборов на временно неподконтрольных территориях, об особом порядке местного самоуправления, конституционных положений об особом статусе Донбасса», - сказано в заявлении.

Парламентарии требуют «прекратить противостояние в Донбассе и сохранить жизни украинских граждан».

Отмечается, что Зеленский не исполнил обещание вернуть на Украину мир. Поэтому он и его команда должны уйти в отставку. Сейчас «за безответственность и безволие украинской власти страна платит страшную цену».

«Продолжение конфликта ведет к новым человеческим жертвам, истощает экономику, разоряет украинские семьи и выталкивает людей из страны. При этом власть использует конфликт для уничтожения свободы слова, расправы над политическими оппонентами и подавления гражданских прав и свобод», - подчеркивается в заявлении.

Оппозиция напомнила, что минские соглашения подтверждены резолюцией Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года, имеют поддержку всего международного сообщества.