В Раде указали на «страшную цену» отказа Зеленского от Минска-2

Депутаты украинской Рады потребовали от Зеленского уйти в отставку из-за невыполненных им предвыборных обещаний о прекращении войны в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление парламентской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ).
«"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от украинской власти организации продуктивной работы трехсторонней контактной группы в Минске, согласования позиций в "нормандском формате", принятия законов об амнистии, об особенностях выборов на временно неподконтрольных территориях, об особом порядке местного самоуправления, конституционных положений об особом статусе Донбасса», - сказано в заявлении.
Парламентарии требуют «прекратить противостояние в Донбассе и сохранить жизни украинских граждан».
Отмечается, что Зеленский не исполнил обещание вернуть на Украину мир. Поэтому он и его команда должны уйти в отставку. Сейчас «за безответственность и безволие украинской власти страна платит страшную цену».
«Продолжение конфликта ведет к новым человеческим жертвам, истощает экономику, разоряет украинские семьи и выталкивает людей из страны. При этом власть использует конфликт для уничтожения свободы слова, расправы над политическими оппонентами и подавления гражданских прав и свобод», - подчеркивается в заявлении.
Оппозиция напомнила, что минские соглашения подтверждены резолюцией Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года, имеют поддержку всего международного сообщества.
Ранее бывший министр обороны Германии Юнг заявил, что минские соглашения помогут решить разногласия НАТО и России.