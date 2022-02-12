В автобусе в Китае произошел взрыв

Взрыв произошел в субботу в автобусе в городе Шэньян (административный центр провинции Ляонин, Северо-Восточный Китай). Как сообщила газета "Хуанцю шибао", несколько пассажиров получили травмы.

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Взрыв прогремел в 17:52 по местному времени (12:52 мск), когда автобус находился на пересечении проспекта Хуанхэ дацзе и улицы Ниншаньлу в районе Хуангу.

В салоне был сильный хлопок, взрывная волна выбила стекла и повредила внешнюю обшивку автобуса. На видеозаписи очевидцев запечатлены по меньшей мере двое окровавленных мужчин.