Telegraph удалила статью о передаче ДНК британского министра России

Издание Telegraph удалило со своего сайта новость, в которой сообщалось, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс могла предоставить России свою ДНК во время сдачи ПЦР-теств в ходе визита в Москву. О данной мере передаёт РИА Новости, успевшее ознакомиться с содержанием статьи. С момента публикации новости до момента её удаления прошло менее дня.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возникла обеспокоенность относительно возможности того, что Лиз Трасс «предоставила русским свою ДНК» с помощью теста на COVID во время своего недавнего визита в Москву, — было указано в удалённой статье газеты.

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Отмечается, что публикация была сделана 14 часов назад. Ссылку на материал можно найти при помощи Google-поиска, однако при переходе по ней сообщается, что страница не найдена.

Схожие опасения высказало агентство Reuters в отношении президента Франции Эммануэля Макрона. По его информации, длинный стол, за которым сидели французский лидер и президент России Владимир Путин и который вызвал широкую реакцию в Сети, был обусловлен именно страхом оставить ДНК.

Глава британского МИД Лиз Трасс приезжала в Москву на переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Гуляла по вечерней Москве дипломат вечером в среду, 9 февраля, накануне важной встречи, на которой несколько раз попала в курьёзное положение.

Ирландский журналист Брайан Макдональд назвал «нелепой» прогулку главы британского МИД Лиз Трасс по Красной площади в Москве. Он объяснил, что дипломат оделась не по погоде, чем рассмешила россиян.

Также Трасс допустила географическую ошибку в ходе закрытой части переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Это произошло, когда британский министр заявила Лаврову о необходимости отвести российские войска от украинской границы.