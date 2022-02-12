Стало известно о желании Зеленского попасть на обложку журнала

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского и журналистка Юлия Мендель раскрыла одно из его желаний. По ее словам, глава государства хотел попасть на обложку мужского журнала Men’s Health. Об этом Мендель написала в своей англоязычной статье для Kyiv Post, передает интернет-издание «Гордон».

Фото: Thibault Camus / AP Thibault Camus / AP

Мендель рассказала, что о желании президента ей стало известно, когда ей предложили место на одной из 12 обложек эротического журнала Playboy, издающегося в США. Бывший пресс-секретарь решила обсудить этот вопрос с Зеленским. «[Состоялся] довольно непринужденный обед, на котором мы обсуждали возможности работы с международными СМИ. Затем Владимир Зеленский попросил меня поговорить с журналом Men’s Health о том, чтобы он попал на обложку», — поделилась она.

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Журналистка также отметила, что представители эротического журнала обещали не обнажать ее тело для съемки. «Я подумала: если президент страны хочет осуществить свою мечту обычного человека, попав на обложку одного из крупных мужских журналов, то почему его бывший пресс-секретарь не может появиться на обложке другого?» — написала Мендель.

Бывший пресс-секретарь однако рассказала, что этим желанием Зеленского они больше не занимались, а ей самой так и не хватило смелости попасть на обложку журнала Playboy.

Ранее нынешнего пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова раскритиковали за фото с Белым домом. Он прибыл вместе с главой государства с официальным визитом в США и опубликовал в социальной сети Instagram соответствующий кадр. На фото Никифоров притворился, что держит в пальцах верхушку Монумента Джорджа Вашингтона, а также высунул язык.

Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря Зеленского с июня 2019-го по июнь 2021 года. Она выиграла конкурс на эту должность, обойдя четыре тысячи претендентов. С начала работы девушка трижды писала заявления об увольнении. Ее не устраивали условия работы и негативное отношение со стороны главы офиса Андрея Ермака.