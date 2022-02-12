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14 минут назад

Порошенко потребовал от Зеленского разработать план обороны Украины

Lenta.ru

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского разработать план обороны страны на случай вторжения России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Порошенко потребовал от Зеленского разработать план обороны Украины
Фото:  Piotr Molecki / AP Piotr Molecki / AP

«Мы требуем от Владимира Зеленского уже в субботу утром созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) с участием лидеров всех парламентских фракций для обсуждения предложений и разработки единого и совместного плана действий по защите страны. У нас такой план есть, и мы готовы его представить СНБО», — отметил он.

Порошенко считает, что в течение дня правительство должно подготовить предложения по увеличению расходов на оборону, а Зеленского он призвал провести немедленные телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Украина должна инициировать заседание Совбеза ООН, уверен экс-президент. «Мы находимся в тех условиях, когда политики не имеют права прятать голову в песок. Зеленский должен немедленно обратиться к народу и рассказать, как страна будет бороться дальше. Мы сильная и несгибаемая нация. Мы остановили [президента России Владимира] Путина в 2014 году и сделаем это снова. Уверен, что ситуация решится мирным и политико-дипломатическим способом», — добавил Порошенко.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать вторжение на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр в Пекине. Госдепартамент США также посоветовал американцам немедленно покинуть Украину.

Москва отрицает указанные обвинения и заявляет, что не планирует ни на кого нападать.

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