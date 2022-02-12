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1 час назад

Бердымухамедов принял «непростое решение о себе»

Илья Родин

Помощник председателя туркменского ЦИК Безирген Караев рассказал, что внеочередные выборы президенты Туркменистана назначены на 12 марта 2022 года. В стране уже началась подготовка к ним. Об этом сообщают РИА «Новости».

Бердымухамедов принял «непростое решение о себе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Gрезидент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Халк маслахаты (верхней палаты парламента) заявил, что принял «непростое решение о себе». Он решил, что на современном этапе развития страны следует предоставить дорогу молодым руководителям.

«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности», - рассказал он.

Президент рассказал, чем намеревается заниматься после выборов. Он рассказал, что «свой огромный жизненный и политический опыт я, как председатель Халк маслахаты, намерен далее направить в эту область».

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в 2020 году ему исполнилось 63 года, он достиг возраста пророка Мухаммеда. Президент полагает необходимым обговорить то «непростое решение о себе», к которому все же пришел.

Видный политик напомнил о результатах предыдущих выборов.

«15 лет тому назад, 11 февраля 2007 года, прошли выборы президента Туркменистана. Тогда мой родной народ избрал меня на высший государственный пост, оказав тем самым огромное доверие», - заявил Бердымухамедов.

Он сказал, что ощутил доверие соотечественников и на последующих выборах, которые прошли в 2012 и 2017 годах. И пообещал, что и в дальнейшем будет прилагать все усилия для дальнейшего экономического роста и процветания Туркменистана.

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