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44 минуты назад

Стало известно о планах Блинкена созвониться с Лавровым

Lenta.ru

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 12 февраля, планирует созвониться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Reuters.

Стало известно о планах Блинкена созвониться с Лавровым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу поговорит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым», — уточнили в агентстве.

Ранее Блинкен заявил, что Россия может начать вторжение на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр в Пекине. «Как мы уже говорили, мы находимся в таком положении, когда вторжение может начаться в любой момент. И чтобы было ясно, это относится и к Олимпийским играм», — уточнил он в ходе пресс-конференции в Мельбурне.

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