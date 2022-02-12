В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
27 минут назад

Швеция заявила о нежелании вступать в НАТО

Газета.Ru

Государственный секретарь Швеции Карин Валленстен заявила, что страна не стремится вступать в НАТО. Об этом она сообщила Politico.

Швеция сделала заявление о членстве в НАТО
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При этом Швеция планирует продолжать сотрудничать с альянсом, добавила она.

«Мы хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО, но мы не стремимся к присоединению», — подчеркнула она.

Ранее спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что агрессия против Украины и ее территориальной целостности может ускорить вступление этой страны в НАТО.

В НАТО согласились с предложением трех европейских стран

Депутат подчеркнула, что действия России по недопущению интеграции Украины в Североатлантический альянс не могут лишить ее права свободно вступать в военные или политические блоки. Чмилите-Нильсен добавила, что обещания НАТО на Бухарестском саммите в 2008 году в отношении Грузии и Украины все еще действуют, несмотря на позицию Москвы.

До этого американский политолог и историк Дмитрий Саймс заявил, что Соединенным Штатам необходимо официально закрепить отказ для Украины и Грузии на вступление в НАТО, а также признать, что Россия не планирует осуществить вторжение на Украину.

Последние новости
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители