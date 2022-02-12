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44 минуты назад

Британский журналист высмеял одетую в меха главу МИД Великобритании

Национальная Служба Новостей

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, одетая не по погоде, рассмешила россиян. Об этом пишет ирландский журналист Брайан Макдональд.

Журналист высмеял нелепый вид главы МИД Британии
Фото: nsn.fmnsn.fm

Глава британского МИД 10 февраля прибыла с визитом в Москву и провела переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Кроме того, Трасс погуляла по столице.

Лавров попросил не переводить речь Трасс на встрече в Москве

Для прогулки по Красной площади дипломат надела меховую шапку и шубу. При этом Макдональд указывает, что в четверг в Москве было два градуса тепла.

«Согласно прогнозу, это теплее, чем вечером в Лондоне. Россияне одеваются так при -14 градусах. Местные смеялись над Трасс», — написал журналист в Twitter.

Макдональд добавил, что Трасс выглядела нелепо на контрасте с послом Британии в РФ Деборой Броннерт, одетой в плащ и не выбравшей головной убор.

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