Байден раскрыл новую дату возможного «вторжения» России на Украину

Президент США Джо Байден назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеоконференции с лидерами стран Запада, Евросоюза и НАТО, пишет газета Politico, ссылаясь на официальные лица Соединенных Штатов.

В публикации говорится, что «Россия начнет физическое наступление на Украину уже 16 февраля». Как утверждается, Вашингтон сообщил союзникам, что «этому может предшествовать череда ракетных ударов и кибератаки». Подтверждение данных заявлений в материале не приводится.

По информации издания, европейцы скептически отнеслись к американским разведданным.

«Европейцы просигнализировали, что располагают другой картиной. Британский чиновник сказал, что «у нас есть иная интерпретация» разведданных о 16 февраля. Двое дипломатов Евросоюза были настроены еще более скептически. Один заявил, что они «все еще отказываются такое покупать», — сказано в публикации.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица сообщило, что в США считают, что РФ якобы может напасть на Украину 15 февраля. По информации агентства, Россия может предпринять попытку провокации на Донбассе или попытаться захватить Киев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может напасть на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.