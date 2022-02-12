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3 часа назад

В США раскрыли тайное значение поездки Путина в Китай

News.ruиещё 1

Президент РФ Владимир Путин неспроста нанёс визит в Пекин на открытие Олимпийских игр. Поездка позволила ему заручиться поддержкой КНР для двойного удара по позициям США в Евразии, сообщает американское издание The Hill.

Автор публикации отмечает, что Пекин поможет Путину бросить вызов не только Вашингтону, но и международному сообществу. Китай обеспечит российского лидера «экономическим спасательным кругом».

[Президент США Джо] Байден говорил, что Вашингтон не хочет, чтобы «Северный поток — 2» заработал, если Россия вторгнется на Украину. Однако российский президент оказался на шаг впереди. В Пекине Владимир Путин объявил о новых нефтегазовых сделках с Китаем на сумму $117,5 млрд, — подчёркивает издание.

В The Hill уверены, что новые соглашения между Москвой и Пекином можно считать своеобразным посланием Западу. Из него следует, что Россия и КНР объединились перед конфронтацией с Вашингтоном.

Самолет Путина столкнулся с трудностями при посадке в Пекине

Ранее стало известно, что Китай решил усилить давление на Соединённые Штаты на фоне повышения напряжённости в украинском вопросе, полагает политолог Сергей Марков. По его словам, об этом свидетельствует призыв МИД КНР к США аннулировать сделку по поставкам оружия Тайваню. Тем самым Пекин помогает Москве как союзнику и одновременно создаёт большие проблемы для американцев, добавил Марков.

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