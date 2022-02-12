На Украине рассказали, как Зеленский публично подставил Макрона

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По его словам, глава французского государства прибыл в Киев, чтобы сделать Украине «уникальное предложение», принятие которого могло бы ускорить выполнение Минских соглашений. Однако лидеры стран на пресс-конференции после встречи «не сказали об этом ни слова».

«Вы обратили внимание на позу Макрона? Он буквально стоял и ждал, что Зеленский что-то скажет», — подчеркнул Мураев.

Он добавил, что может с уверенностью заявить: Макрон хотел услышать от Зеленского публичное обещание не применять силовой метод для урегулирования конфликта в Донбассе. Мураев подчеркнул, что глава украинского государства так и не прояснил перед президентом Франции свою позицию по этому вопросу в публичном поле.