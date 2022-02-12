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45 минут назад

На Украине рассказали, как Зеленский публично подставил Макрона

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский «подставил» своего коллегу президента Франции Эммануэля Макрона, отказавшись публично гарантировать, что Киев ни при каких обстоятельствах не начнет боевые действия в Донбассе. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «НАШ».

На Украине рассказали, как Зеленский публично подставил Макрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, глава французского государства прибыл в Киев, чтобы сделать Украине «уникальное предложение», принятие которого могло бы ускорить выполнение Минских соглашений. Однако лидеры стран на пресс-конференции после встречи «не сказали об этом ни слова».

«Вы обратили внимание на позу Макрона? Он буквально стоял и ждал, что Зеленский что-то скажет», — подчеркнул Мураев.

Он добавил, что может с уверенностью заявить: Макрон хотел услышать от Зеленского публичное обещание не применять силовой метод для урегулирования конфликта в Донбассе. Мураев подчеркнул, что глава украинского государства так и не прояснил перед президентом Франции свою позицию по этому вопросу в публичном поле.

Ранее в Киеве состоялась встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона. До этого французский лидер встречался с главой российского государства Владимиром Путиным, в том числе для обсуждения возможностей урегулирования конфликта вокруг Украины.

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