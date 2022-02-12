В Киеве утвердили план эвакуации населения

«Наши усилия направлены как на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения. Мы действуем по четкому плану», — сказал киевский мэр. Он также напомнил, что на данный момент разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева.