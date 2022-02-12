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1 час назад

В Киеве утвердили план эвакуации населения на случай чрезвычайной ситуации

Lenta.ruиещё 2

Власти Киева готовятся к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации и утвердили план эвакуации населения на такой случай. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает ТАСС.

В Киеве утвердили план эвакуации населения
Фото: ReutersReuters

По словам Кличко, план определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения. Он рассказал, что всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты города входят более 500 хранилищ и около 4,5 тысяч сооружений двойного использования.

«Наши усилия направлены как на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения. Мы действуем по четкому плану», — сказал киевский мэр. Он также напомнил, что на данный момент разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия в случае вторжения на Украину может захватить крупные города этой страны, включая Киев.

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