США заявили о желании дипломатического решения по Украине

Президент США Джо Байден, лидеры НАТО и Европейского союза, а также руководители ряда западных стран заявили, что намерены найти дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. Они также обсудили последние контакты с Россией и ее предложения по безопасности. Об этом сообщил Белый дом по итогам трансатлантической видеоконференции, сообщает РИА Новости.
Как говорится в релизе, Байден, НАТО, Евросоюз и руководители западных стран выразили желание решить кризис вокруг Украины дипломатическим путем и обсудили недавние контакты с Россией во множестве форматов.
Кроме того, лидеры сошлись во мнении о том, что «сдерживание российской агрессии против Украины» требует от них «скоординированных действий». Введение новых санкций и укрепление восточного фланга НАТО названы возможными мерами, которые страны и организации обязались принять против России в случае военной эскалации.
В беседе приняли участие председатель Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.