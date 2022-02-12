США заявили о желании дипломатического решения по Украине

Президент США Джо Байден, лидеры НАТО и Европейского союза, а также руководители ряда западных стран заявили, что намерены найти дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. Они также обсудили последние контакты с Россией и ее предложения по безопасности. Об этом сообщил Белый дом по итогам трансатлантической видеоконференции, сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Как говорится в релизе, Байден, НАТО, Евросоюз и руководители западных стран выразили желание решить кризис вокруг Украины дипломатическим путем и обсудили недавние контакты с Россией во множестве форматов.