Президент Туркмении принял «непростое решение о себе»

«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям», — приводит слова Бердымухамедова информагентство «Туркменистан сегодня». Глава Туркменистана напомнил, что является президентом уже 15 лет; теперь он хочет обсудить «непростое решение о себе». Он добавил, что собирается продолжить работу в качестве председателя Халк Маслахаты — верхней палаты парламента страны.