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3 часа назад

Президент Туркмении заявил, что принял «непростое решение о себе»

Ura.Ruиещё 4

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что принял «непростое решение о себе». Он хочет «дать дорогу молодым руководителям».

Президент Туркмении принял «непростое решение о себе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям», — приводит слова Бердымухамедова информагентство «Туркменистан сегодня». Глава Туркменистана напомнил, что является президентом уже 15 лет; теперь он хочет обсудить «непростое решение о себе». Он добавил, что собирается продолжить работу в качестве председателя Халк Маслахаты — верхней палаты парламента страны.

Бердымухамедов впервые был избран президентом Туркмении в 2007 году. Он возглавил республику после смерти предыдущего президента Сапармурата Ниязова.

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